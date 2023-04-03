Кулеба в Брюсселе примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО. Оно состоится в Брюсселе 3-4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года. Кулеба проведет переговоры в контексте подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Глава МИД в Брюсселе обсудит поставки оружия, производство боеприпасов, санкции против России, создание спецтрибунала и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, Кулеба проведет отдельные встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой европейской дипломатии Жозефом Боррелем, комиссаром ЕС по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марией Габриэль. Также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министрами иностранных дел Британии, Новой Зеландии, Финляндии, Испании и Японии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, посетит Польшу.

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