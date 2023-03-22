Испания присоединилась к соглашению ЕС по поставке боеприпасов для Украины

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения оказания поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena COPE .

На данный момент 18 стран подписали соглашение об инвестировании 2 млрд евро в поставку Украине одного млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев для усиления поддержки Киева.

Проект, продвигаемый Европейским оборонным агентством, будет финансироваться Европейским фондом мира и позволит "срочно решить проблему нехватки боеприпасов" и "увеличить возможности европейской промышленности для удовлетворения нынешних и будущих потребностей".

Это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, который позволит "сократить расходы" и "избежать рисков задержек из-за неожиданных изменений спроса", утверждает Министерство обороны Испании.

План имеет три направления. Первый заключается в том, чтобы как можно скорее доставить в Украину запасы боеприпасов, которые страны ЕС уже имеют или заказали у промышленности и получат до 31 мая. Боеприпасы могут быть западного или советского типа, также можно будет поставить ракеты, если Украина их запросит.

Напомним, ранее стало известно, что министры обороны и иностранных дел согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины. Она предусматривает предоставление миллиона снарядов в течение 12 месяцев.

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