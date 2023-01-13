Кулеба: мы сейчас за полшага до решения темы танков

"Мы сейчас за полшага до решения темы танков. Французы нанесли "первый удар" по этой стене из легкого колесного танка. Французы сделали первый шаг, затем поляки", - заявил Кулеба.

Министр отметил правительство Польши, поскольку в январе еще появятся новости в плане поставок оружия и танков Украине.

"Это еще более важно, чем Leopard. Обещание Leopard это второй мощный шаг, который побудил другие страны говорить, что тоже готовы это сделать.... Здесь британцы выходят и говорят, что сделают этот шаг. Я пока ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо", - добавил Кулеба.

Также министр отметил, что учитывая всю информацию и логику набравшего обороты процесса, Германия согласится на передачу Украине танков Leopard. Будет ли это прямая передача из Германии или разрешение другим странам, это уже вопрос Германии, но Украина эти танки получит.