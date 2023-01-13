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Кулеба: ми зараз за півкроку до вирішення теми танків

Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна знаходиться за півкроку до вирішення теми танків, а обіцянка Польщі надання Leopard є потужним кроком.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову із журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій в Instagram.

"Ми зараз за півкроку до вирішення теми танків. Французи завдали "першого удару" по цій стіні з легкого колісного танку. Французи зробили перший крок, потім поляки", - заявив Кулеба.

Міністр відзначив уряд Польщі, оскільки в січні ще з'являться новини в плані постачанні зброї і танків Україні.

"Це ще більш важливо чим Leopard. Обіцянка Leopard це другий потужний крок, який спонукав інші країни говорити, що теж готові це зробити.... Тут британці виходять і кажуть, що зроблять цей крок. Я поки нічого зайвого не буду казати, але думаю, що все буде добре", - додав Кулеба.

Також міністр зазначив, що з огляду на всю інформацію та логіки процесу, який набрав обертів, Німеччина погодиться на передачу Україні танків Leopard. Чи це буде пряма передача з Німеччини, чи дозвіл іншим країнам, це вже питання Німеччини, але Україна ці танки отримає.

Нагадаємо, що Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати Збройним силам України ці танки.

ЗСУ отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

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