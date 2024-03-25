Кулеба и Боррель обсудили возможности ЕС по поставкам Украине систем Patriot

Министр проинформировал Борреля об ударах российских баллистических ракет по украинской столице и другим городам.

Также он заявил, что ценит поддержку и беспокойство со стороны Борреля по поводу количества российских ракет, выпущенных по Украине.

"Я подчеркнул важность поставки в Украину большего количества систем ПВО Patriot и других систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты", - написал Кулеба.

Возможности ЕС по поставкам ПВО Patriot

По словам Кулебы, Украина сейчас является единственной страной в мире, которая практически ежедневно подвергается атакам баллистическими ракетами.

Министр добавил, что Patriot должны быть размещены здесь и сейчас, чтобы спасать человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю.

"Мы обсудили, что ЕС может сделать, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить больше Patriot и других систем ПВО", - написал глава МИД Украины.

Обстрелы Киева, Харькова, Одессы и Николаева

После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое из которых попали в больницу.

Уже сегодня утром в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:00 известно о 10 пострадавших, в том числе 16-летней девочке. Из них были госпитализированы 2 человека.