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Кулеба с главой МИД Польши обсудили потребности ВСУ, которые может покрыть Варшава

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польских коллегой Збигневом Рау. В ходе переговоров они обсудили потребности ВСУ, которые может покрыть Варшава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Я разговаривал с главой МИД Польши Збигневом Рау, чтобы поблагодарить наших польских друзей за всю их поддержку. Мы рассмотрели ближайшие и долгосрочные потребности сил обороны Украины, которые могут быть покрыты Польшей", - написал он.

Кулеба добавил, что он вместе с польским коллегой согласны с необходимостью решительных шагов в отношении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Напомним, Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств для восстановления Украины.

Ранее в Польше заявляли о намерении создать хаб по ремонту танков Leopard, коалиция стран передает Украине.

Также сообщалось, что в Польше создали гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь, оказываемая Украине европейскими странами.

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ПольшаВСУДмитрий КулебаВойна России против Украины