Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств для восстановления Украины
Польша намерена стать финансовым хабом для Украины. Чтобы через него обеспечивать денежную помощь по восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Польши Артура Собоня в интервью RMF FM.
"Мы бы хотели, чтобы Польша играла такую роль как хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов", - заявил Собонь.
Напомним, ранее в Польше заявляли о намерении создать хаб по ремонту танков Leopard, коалиция стран передает Украине.
Также сообщалось, что в Польше создали гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь, оказываемая Украине европейскими странами.
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