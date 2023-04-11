Кулеба з головою МЗС Польщі обговорили потреби ЗСУ, які може покрити Варшава

"Я розмовляв із главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау, щоб подякувати нашим польським друзям за всю їхню підтримку. Ми розглянули найближчі та довгострокові потреби сил оборони України, які можуть бути покриті Польщею", - написав він.

Кулеба додав, що він разом із польським колегою згодні з необхідністю рішучих кроків щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, Польща хоче стати фінансовим хабом зі збирання коштів для відновлення України.

Раніше у Польщі заявляли про намір створити хаб із ремонту танків Leopard, коаліція країн передає Україні.

Також повідомлялося, що у Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни.

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