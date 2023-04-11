UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба з головою МЗС Польщі обговорили потреби ЗСУ, які може покрити Варшава

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау. Під час переговорів вони обговорили потреби ЗСУ, які може покрити Варшава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Twitter.

"Я розмовляв із главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау, щоб подякувати нашим польським друзям за всю їхню підтримку. Ми розглянули найближчі та довгострокові потреби сил оборони України, які можуть бути покриті Польщею", - написав він.

Кулеба додав, що він разом із польським колегою згодні з необхідністю рішучих кроків щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, Польща хоче стати фінансовим хабом зі збирання коштів для відновлення України.

Раніше у Польщі заявляли про намір створити хаб із ремонту танків Leopard, коаліція країн передає Україні.

Також повідомлялося, що у Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВСУДмитро КулебаВійна Росії проти України