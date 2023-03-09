Польша хочет создать хаб по ремонту танков Leopard для Украины, но есть нюанс

Польша намерена создать хаб по ремонту танков Leopard, которые коалиция стран передает Украине. Однако для этого требуются запчасти, производство которых прекратили 20 лет назад.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши.

Сообщается, что Блащак провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Переговоры, в частности, были посвящены наличию запчастей к танкам Leopard, которые коалиция стран передает Украине.

Блащак подчеркнул, что в производстве запчастей для танков Leopard 2А4 было остановлено 20 лет назад. Поэтому нужно восстановить процесс их производства.

"Мы ведем диалог с немецкой стороной и немецкой промышленностью. Это чрезвычайно важно в ситуации, когда мы хотим создать хаб, где будут обслуживаться и ремонтироваться поставляемые в Украину танки Leopard . Этот хаб будет построен на польских заводах в Гливице, в Бумаре (механический завод "Бумар-Лабенды" - ред.)", - сказал министр обороны Польши.

Он отметил, что для работы завода нужны запчасти. Блащак отметил, что Польша и Германия находятся на связи и ведут диалог. Он надеется, что процесс будет успешным.

Напомним, Украина получила от Польши четыре Leopard 2, страна уже направила еще 10 танков.

Кроме того, Bloomberg сообщало, что между Польшей и Германией возникла напряженность из-за помощи Украине. В частности, Варшава обвиняет Берлин в отсутствии запчастей к танкам Leopard, которые передают Киеву.

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