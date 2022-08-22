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Кулеба про гарантії безпеки для України: проводиться тиха академічна робота

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зараз проводить тиху академічну роботу з напрацювання гарантій безпеки від країн-союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

За його словами, перший етап "дипломатичної боротьби" за гарантії безпеки вже був завершений. Він полягав у тому, щоб переконати країни Заходу в тому, що Україна не може існувати в "вакуумі безпеки" до того, як її приймуть в НАТО. Тому необхідне рішення, яке забезпечить нашій країні захист від зовнішніх загроз. Союзники України прийняли таку логіку.

Кулеба зазначив, що зараз проходить друга фаза, в ході якої українські дипломати напрацьовують деталі гарантій безпеки.

"Зараз йде тиха академічна робота з напрацювання цих гарантій. І запевняю вас, що вона відбувається з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Але в новини вона не потрапляє, тому що це реально експертна робота зараз", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший документ з міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.

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МЗСУкраїнаДмитро КулебаГарантії безпеки