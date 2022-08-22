Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: проводится тихая академическая работа

Украина сейчас проводит тихую академическую работу по наработке гарантий безопасности от стран-союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
По его словам, первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности уже был завершен. Он состоял в том, чтобы убедить страны Запада в том, что Украина не может существовать в "вакууме безопасности" до того, как ее примут в НАТО. Поэтому необходимо решение, которое обеспечит нашей стране защиту от внешних угроз. Союзники Украины приняли такую логику.
Кулеба отметил, что сейчас проходит вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности.
"Сейчас идет тихая академическая работа по наработке этих гарантий. И уверяю вас, что она происходит со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы такие гарантии получить. Но в новости она не попадает, потому что это реально экспертная работа сейчас", - рассказал Кулеба.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.
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