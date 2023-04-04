Кулеба о поставках F-16 для Украины: это обсудят с политическим руководством стран НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"F-16 я обсуждал на некоторых двусторонних встречах в Брюсселе. Обсуждения состояли из двух блоков", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, сначала удалось развеять аргументы тех, кто говорит, что предоставление западных самолетов это долго, сложно и почти невозможно с практической точки зрения.

"Второе - решений нет, но я получил заверение, что с учетом предоставленной мной информации о нашей готовности управлять этими самолетами, что она будет обсуждена с политическим руководством в столицах этих государств", - добавил министр.