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Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16

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Среда 22 марта 2023 21:59
Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16 Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада могут начать поставки истребителей F-16 Украине, поскольку окончательного отказа от предоставления такой помощи нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он считает, что страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию, для деоккупации территории.

По словам генсека, сейчас цель состоит в том, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.

При этом он не исключил передачу Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнил, что "никаких решений по F-16 пока не принято".

"Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей", - отметил он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет передавать Украине F-16 и назвал причину.

Позже группа конгрессменов обратилась к лидеру США с призывом начать поставки истребителей Украине.

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