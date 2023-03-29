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В будущем возможна передача F-16 Украине, - Остин

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Среда 29 марта 2023 06:19
В будущем возможна передача F-16 Украине, - Остин Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В будущем Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения, однако сейчас партнерам следует сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - рассказал Министр обороны США.

Он отметил, что Пентагон держит связь с Украиной по поводу того, какая поддержка ей необходима. Сейчас это системы ПВО, ракеты и бронетехники.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил получение Украиной самолетов F-16.

Ранее сообщалось, что группа украинских пилотов находилась в Соединенных Штатах для оценки обучения на F-16.

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