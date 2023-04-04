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Кулеба про поставки F-16 для України: це обговорять з політичним керівництвом країн НАТО

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Готовність українців управляти літаками F-16 обговорять з політичним керівництвом країн-членів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"F-16 я обговорював на деяких двосторонніх зустрічах у Брюсселі. Обговорення складалися з двох блоків", - йдеться у заяві.

За словами Кулеби, спочатку вдалося розвіяти аргументи тих, хто каже, що надання західних літаків це довго, складно і майже неможливо з практичної точки зору.

"Друге - рішень немає, але я отримав запевнення, що з урахуванням інформації, яку я надав, про нашу готовність управляти цими літаками, що вона буде обговорена з політичним керівництвом у столицях цих держав", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив отримання Україною літаків F-16.

До цього повідомлялось, що група українських пілотів знаходилась у Сполучених Штатах для оцінки навчання на F-16.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що у майбутньому Україна обов’язково має отримати винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління.

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