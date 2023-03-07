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США проводят оценку украинских пилотов для обучения на F-16, - CNN

Новина українською →
Аризона, Вторник 07 марта 2023 01:42
США проводят оценку украинских пилотов для обучения на F-16, - CNN Фото: США проводят оценку украинских пилотов для обучения на F-16
Автор: Артур Родивилов

Группа украинских пилотов находится в Соединенных Штатах для оценки обучения на F-16, которую проводит Национальная гвардия ВВС штата Аризона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам официальных лиц, 162-й истребительный авиаполк, который летает на истребителях F-16, базируется в международном аэропорту Тусона и обучает международные летные экипажи на самолетах четвертого поколения.

На сайте Wing сообщается, что оно подготовило пилотов из 25 стран, которые в настоящее время эксплуатируют F-16.

Один из чиновников сообщил, что еще 10 украинских летчиков могут приехать в США для такой же оценки и оценки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пока не начинают обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, поскольку решение о таких поставках принято не было.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.

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