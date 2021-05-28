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Кулеба: 10 українців, які перебувають на операціях в Білорусі, попросили про допомогу в МЗС

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П'ятниця 28 травня 2021 14:25
Кулеба: 10 українців, які перебувають на операціях в Білорусі, попросили про допомогу в МЗС Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До Міністерства закордонних справ України звернулося 10 громадян, які лікуються в Білорусі. Їм необхідна допомога через закриття авіасполучення з Україною.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує прес-служба міністерства.

За його словами, МЗС тримає на особливому контролі ситуацію із поверненням українських пацієнтів трансплантології.

“З 26 громадян України, які нині на операціях у Білорусі, 10 вже на зв’язку з посольством. Це люди, які потребують нашої допомоги і звернулися до МЗС. Двом з цих десятьох ми її вже надали. Про решту 16 осіб нам відомо, однак вони поки не заявили про потребу в допомозі”, - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що наразі в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді пообіцяли вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.

З 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Крім того, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в п'ятницю схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 00:00 29 травня.

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