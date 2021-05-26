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В Білорусі лікуються 30 українців. МОЗ зробив заяву через заборону авіасполучення

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Середа 26 травня 2021 15:02
В Білорусі лікуються 30 українців. МОЗ зробив заяву через заборону авіасполучення Фото: в Білорусі лікуються 30 українців (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Наразі в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді обіцяють вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.

Про це заявили у прес-службі МОЗ.

Так, Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням логістичних питань громадян України, які лікуються в білоруських медичних закладах.

"За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження", - йдеться в повідомленні.

Дипломати та фахівці МОЗ готові допомогти українцям розробити оптимальний маршрут слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Нагадаємо, українські прикордонники заявили, що здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті.

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