В Білорусі лікуються 30 українців. МОЗ зробив заяву через заборону авіасполучення

Наразі в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді обіцяють вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.

Про це заявили у прес-службі МОЗ .

Так, Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням логістичних питань громадян України, які лікуються в білоруських медичних закладах.

"За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження", - йдеться в повідомленні.

Дипломати та фахівці МОЗ готові допомогти українцям розробити оптимальний маршрут слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.