Ждать ли новых повышений тарифа в платежках за свет: что говорят в Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что до конца нынешнего отопительного сезона повышение тарифов за свет для населения не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

По словам чиновника, до конца отопительного сезона 2023/24 увеличение стоимости электроэнергии в платежках для населения не планируется.

Министр в интервью на национальном телемарафоне "Єдині новини" отметил, что в этом году страна будет не только восстанавливать, но также наращивать мощности генерации, а "важным инструментом" для этого будут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.

Соответствующие мероприятия уже осуществляются, а в 2024 году они будут ускорены, отметил он.

Что касается ремонта объектов энергосистемы после российских ударов, то на сегодня уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы, сообщил Галущенко.

Ситуация с тарифами по электроэнергии

Ранее сообщалось, что в конце декабря премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что Кабмин продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года. Он отметил, что для бытовых потребителей цена электроэнергии и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Напомним также, что 1 июля 2023 года в Украине значительно подняли тарифы на свет для бизнеса. Решением НКРЭКУ была увеличена предельная цена.

Также РБК-Украина объясняло, что украинцы могут перейти на двухзонный или трехзонный тариф, чтобы платить за свет меньше.