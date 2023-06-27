Почти в два раза. В Украине подняли тарифы на свет для бизнеса: какие цены будут с 1 июля

Тарифы на электроэнергию для бизнеса вырастут с 1 июля 2023 года, причем почти в два раза в вечерние часы. Решение приняла Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт регулятора.

Сегодняшним решением увеличена предельная цена. Отметим, до конца июня действуют следующие прайс-кепы для бизнеса:

в часы минимальной нагрузки (00:00-07:00 и 23:00-24:00) - 2 000 грн/МВт-ч

в часы максимальной нагрузки (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-ч

С 1 июля часы минимальной нагрузки остаются прежними, а максимальной - сдвигаются на вечерний пик с 19:00 до 23:00. Также вводится тариф для дневных часов.

Соответственно, прайс-кепы будут следующими:

ночной период с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00 - 3000 грн/МВт-ч (повышение на 50%)

дневной период с 07:00 до 19:00 - 5600 грн/МВт-ч (повышение на 40%)

вечерний пик с 19:00 до 23:00 - 7200 грн/МВт-ч (повышение на 80%, почти в два раза)

Ограничение цен на электроэнергию для бизнеса действует с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработала модель оптового рынка.

Дальше рост тарифов на холодную воду?

Регулятор рассматривал повышение тарифов на воду еще в конце мая. Однако тогда же запустили процедуру пересмотра прайс-кепов на электроэнергию, поскольку на рынке фиксировалось колебание цены.

Тогда при расчете новых тарифов на воду закладывалась цена на электроэнергию для бизнеса на уровне 3,20 грн за кВт-ч. Очевидно, после повышения прайс-кепов будут проведены новые расчеты и, возможно, тарифы на водоснабжение и водоотведение поднимут еще больше, чем планировалось в мае.

По состоянию на 27 июня в повестке дня заседаний НКРЭКУ нет этого вопроса.

Водоканалы просят поднять цены с 1 июля в среднем хотя бы на 33%. И это минимальные расчеты, которые помогут системе водоснабжения нормально функционировать.