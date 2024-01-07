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Куда обращаться из-за закрытого укрытия. Для украинцев сделали бот

Фото: укрытие в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время последних массовых обстрелов в сети снова начали появляться жалобы из разных городов Украины о недопуске в укрытие и закрытых дверях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко.

"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, вам не нужно искать кого тегнуть в комментариях, для этого есть простой бот, в котором вы можете оставить все данные", - пояснил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По его словам, в течение минуты после заполнения формы в боте, в министерство приходит оповещение, которое сразу идет в работу и отрабатывается. 

"Что важно: все жалобы буду смотреть лично. Также, сразу это все будет перенаправляться прямо к ответственным на местах", - добавил он.

Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.

Напомним, часто в сетях появляются случаи, когда в укрытие не пустили людей, имеющих домашних животных.

К примеру, мы сообщали, что 14 декабря во время воздушной тревоги двоих детей не пустили в укрытие в Святошинском районе Киева. Охранник отказался пропустить детей, потому что они были с собакой.

Однако в скором времени в Украине планируется пересмотреть правила пребывания домашних любимцев в укрытиях с их хозяевами.

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