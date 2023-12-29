В Украине могут изменить правила пребывания животных в укрытиях: что планируют
В Украине планируют пересмотреть правила пребывания домашних питомцев в укрытиях с их хозяевами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост зоозащитной организации UAnimals в Instagram.
Что хотят изменить
Зоозащитная организация UAnimals направила в МВД предложение изменить указ министерства, где была закреплена норма о недопуске животных в укрытие. В ведомстве сообщили, что устаревшую норму изъят.
В Министерстве внутренних дел подготовили проект указа, который позволит людям брать животных в укрытие. В документе предусмотрены обязанности людей, которые приводят животных в укрытие.
Так, владельцы будут должны сделать так, чтобы животное не представляло опасности для других людей и животных и не повредило имущество.
Предложенные изменения должны рассмотреть и прокомментировать другие органы, а затем их смогут принять.
"Мы будем следить за следующими шагами и очень надеемся, что животных в укрытие позволят впускать как можно быстрее. Это вопрос безопасности как самих животных, так и людей, которые не покинут своих друзей на произвол судьбы!" - призывают активисты.
В Киеве детей с собакой не пустили в укрытие
Недавно во время ракетных обстрелов Киева брата и сестру не пустили в укрытие во время работы ПВО, поскольку дети были с собакой.
В прошлом году их отец Юрий Овчинников погиб в Запорожской области в составе ССО "Азов".
Мама детей была уверена, что Саша и Богдан в безопасности, потому что они набрали ее, находясь у хранилища.
Когда девочка позвонила уже в истерике, Любовь была вынуждена раньше уходить с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана и разобраться в ситуации.
Директор заверила, что иначе действовать школа не могла, ведь у других школьников могла быть аллергия на собак.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины).
Ранее мы рассказывали, какое укрытие наиболее надежно во время ракетных атак врага.
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