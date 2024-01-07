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Куди звертатися через зачинене укриття. Для українців зробили бот

Фото: укриття в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час останніх масових обстрілів в мережі знову почали зʼявлятися скарги з різних міст України про недопуск до укриття та зачинені двері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченко.

"Якщо ви зіштовхнулись з подібною ситуацією, вам не потрібно шукати кого тегнути в коментарях, для цього є простий бот, в якому ви можете залишити всі дані", - пояснив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

За його словами, протягом хвилини після заповнення форми в боті, в міністерство приходить сповіщення, яке одразу йде в роботу і відпрацьовується. 

"Що важливо: всі скарги буду дивитись особисто. Також, одразу це все буде перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях", - додав він.

Скористатись чат-ботом можна за посиланням.

Нагадаємо, часто в мереж з'являються випадки, коли до укриття не пустили людей, що мають домашніх тварин. 

До прикладу ми повідомляли, що 14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою. 

Проте незабаром в Україні планують переглянути правила перебування домашніх улюбленців в укриттях з їхніми господарями.

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