Детей не пустили в укрытие в Киеве: история получила завершение, но украинцы не согласны

14 декабря во время воздушной тревоги двоих детей не пустили в укрытие в Святошинском районе Киева. Охранник отказался пропустить детей, потому что они были с собакой. Скандал уже получил свое завершение.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост народного депутата Леонида Емца в Facebook рассказывает, чем завершилась история.

Что этому предшествовало

Охранник школы №40 в Святошинском районе Киева отказался пускать детей в укрытие во время воздушной тревоги, поскольку брат и сестра были с собакой.

В тот момент над Киевом работала ПВО, падали обломки, а дети искали другое укрытие.

Директор учебного заведения объясняла такие действия тем, что у других детей могла быть аллергическая реакция на собачью шерсть.

Когда испуганная девочка Саша позвонила маме уже в истерике, Любовь вынуждена была раньше уходить с работы, чтобы разобраться в ситуации.

В Киеве детей не пускали в укрытие (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется Святошинским управлением полиции ГУНП в Киеве.

Известно, что отец Саши и Богдана Юрий Овчинников погиб в Запорожской области в составе ССО "Азов".

Чем завершился скандал

"Охранник 40-й школы, который не пустил детей в укрытие во время тревоги - уволен", - сообщил нардеп Леонид Емец.

Однако украинцы, похоже, не согласны с таким решением: