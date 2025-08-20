ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Куда ехать переселенцам из Донбасса: Свириденко анонсировала расширение помощи для ВПЛ

Украина, Среда 20 августа 2025 01:05
UA EN RU
Куда ехать переселенцам из Донбасса: Свириденко анонсировала расширение помощи для ВПЛ Фото: переселенцы из Донбасса (Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко)
Автор: РБК-Украина

По меньшей мере 30 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц будет подготовлено до конца августа в 15 украинских областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

До начала сентября в 15 регионах Украины и столице должно появиться 30 тысяч мест для ПВЛ, в том числе для маломобильных людей.

"Куда ехать?" Этот вопрос звучит в прифронтовых громадах. Люди оставляют свои дома под обстрелами и ищут не временное убежище, а новое место для жизни", - отметила Свириденко.

Глава правительства констатировала, что центр для ВПЛ в Павлограде, который она посетила во вторник, работает на пределе возможностей - только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек из Донецкой и Днепропетровской областей.

"Чтобы разгрузить центр, открываем новые транзитные пункты в Лозовой и Волосском, - написала Юлия Свириденко. - Наша задача - чтобы никто не остался один на один с вопросом "куда ехать".

Помощь ВПЛ

Ранее РБК-Украина писало о том, как внутренние переселенцы могут приобрести жилье с помощью государства - через покрытие первого взноса и частичную компенсацию процентов по кредиту.

Также с 29 января 2025 года в Украине действует программа по оформлению субсидий на аренду жилья для ВПЛ.

Под ее действие подпадают:

  • ВПЛ, которые переехали из оккупированных или опасных территорий в безопасные регионы;
  • домохозяйства, чье жилье уничтожено или разрушено в результате боевых действий;
  • семьи, которые тратят значительную часть своего дохода на аренду.

Как ВПЛ быстро получить помощь с жильем, обучением и работой, в том числе открытием собственного бизнеса - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица
Новости
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме