Минобороны обновило правила ВВК: больше никаких очередей и бумаг - что меняется
В Украине вступили в силу новые правила проведения военно-врачебной экспертизы (ВВК), согласно которым процесс принятия решений и документооборот должен осуществляться быстрее и проще.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Ведомство внесло изменения в Положение о ВВК в Вооруженных силах. Реформа уже вступила в силу и призвана ускорить принятие решений, уменьшить риск ошибок и упростить документооборот между комиссиями, территориальными центрами комплектования (ТЦК) и воинскими частями.
Что меняется
Электронный документооборот. Если решение ВВК (например, "годен к службе") не требует дополнительного утверждения, оно автоматически направляется в реестр "Оберіг", без печати для ТЦК.
В бумажном виде в ТЦК передаются только карточки обследования и сопроводительные документы, а в воинскую часть - две копии постановления ВВК.
Если решение требует утверждения (например, "непригоден" или "временно непригоден"), его передают в электронном виде через "Кабинет ВВК", а сопроводительные бумажные документы - в ВВК высшего уровня уже на следующий день после медосмотра (раньше это длилось до 5 дней).
Четкие сроки проверки документов. Документы должны быть рассмотрены ВВК не позднее чем через 5 дней с момента их поступления. Если проверку проводит ВВК областного/городского ТЦК, документы передаются в штатную ВВК уже на следующий день после проверки.
В случае рассмотрения штатной ВВК электронное решение и протокол автоматически направляются в реестр. Бумажные копии заверяются и передаются в ТЦК (2 экземпляра для военнообязанных, 4 - для военнослужащих).
Получение решения ВВК. Если решение не требует утверждения, его можно получить в медучреждении, где проходил осмотр, уже в день обращения.
В случаях, когда утверждение требуется, ТЦК самостоятельно печатает постановление из реестра "Оберіг", заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее это было возможно только после получения оригинала протокола заседания.
Почему это важно
В Минобороны отмечают, что цифровизация процессов позволяет уменьшить нагрузку на медицинские комиссии и ТЦК, ускорить оборот документов и минимизировать влияние человеческого фактора. Новый порядок будет способствовать оперативному принятию решений о пригодности к службе.
Напомним, мужчины 25-60 лет со статусом "ограниченно годный" к службе должны пройти повторный ВВК до 5 июня 2025 года - старые формулировки отменены. Направление можно получить в ТЦК или через "Резерв+". За игнорирование - штраф до 25,5 тысячи гривен.
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