Более 800 решений МСЭК об инвалидности чиновников отменены, проверки продолжаются, - ГБР

Государственное бюро расследований проверяет более 2 600 медицинских дел чиновников из 70+ госорганов. Уже отменено более 800 решений о назначении инвалидности, почти 100 человек вызваны на дообследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ДБР Олексія Сухачова.

"Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено как необоснованные, в более чем 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование", - уточнил Сухачев.

Причины фиктивной инвалидности

Сухачев подчеркнул, что чаще всего фиктивная инвалидность оформлялась для получения пенсии или для избежания призыва на военную службу.

"Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, - среди сотрудников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", - отметил он.

Также Сухачев добавил, что почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование.