Кубраков рассказал, что позволит разгрузить пункты пропуска с Польшей

По его словам, есть ожидания, что первые контейнерные суда уйдут из Одессы и в Одессу в ближайшие месяцы. В то время как сейчас часть контейнерных перевозок осуществляется через порты Польши, а дальше грузовиками контейнеры попадают в Украину.

"Если мы вернемся к контейнерным перевозкам из портов Большой Одессы, то часть трафика точно снимем", - пояснил министр.

Кубраков объяснил, что после прошлогодних обстрелов портов часть инфраструктуры удалось восстановить. Но получение оборудования для ремонта некоторых терминалов требует времени - "если не лет, то 10-15 месяцев".

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Украинское дунайское пароходство (УДП) в связи с блокадой польской границы предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны ЕС грузовиками, на речной транспорт. УДП разработало три линии для баржевых караванов. По данным пресс-службы, речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 90% украинского экспорта идет через порты Черного моря и Дуная.