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Шмыгаль считает бессмысленной блокаду границы. Причина "бед" польских фермеров - экспорт из РФ

Украина, Понедельник 04 марта 2024 13:26
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Шмыгаль считает бессмысленной блокаду границы. Причина "бед" польских фермеров - экспорт из РФ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Причиной проблем польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Белоруссии. Сейчас 90% украинского экспорта идет через порты Черного моря и Дуная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции.

"Блокировка границы польскими аграриями по состоянию на сегодняшний день абсолютно бессмысленна, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет по морю или через дунайские порты, менее 5% движется автомобильными путями", - сказал он.

По его словам, во время поездки на границу чиновники предложили для Польши 5 шагов, чтобы решить вопрос блокады, польское правительство их рассматривает, часть уже в коммуникации польского правительства.

Шмыгаль выразил надежду, что "польские аграрии разберутся в статистике и причинах их бед, которые мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из России и Беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши, в частности".

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Напомним, правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага, поскольку вся российская сельскохозяйственная продукция может быть заменена товарами из Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама сделает соответствующие шаги.

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