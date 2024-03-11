UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кубраков розповів, що дозволить розвантажити пункти пропуску з Польщею

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені, а також Чорним морем з портів Великої Одеси дозволять розвантажити кордон з Польщею.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі, за його словами, є очікування, що перші контейнерні судна підуть з Одеси і в Одесу у найближчі місяці. Тоді як зараз частина контейнерних перевезень здійснюється через порти Польщі, а далі вантажівками контейнери потрапляють в Україну.

"Якщо ми повернемось до контейнерних перевезень з портів Великої Одеси, то частину трафіку точно знімемо", - пояснив міністр.

Кубраков пояснив, що після минулорічних обстрілів портів частину інфраструктури вдалося відновити. Але отримання обладнання для ремонту деяких терміналів потребує часу - "якщо не років, то 10-15 місяців".

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Українське дунайське пароплавство (УДП) у зв’язку з блокуванням польського кордону запропонувала перенаправити вантажі, які перевозились у країни ЄС вантажівками, на річковий транспорт. УДП розробило три лінії для баржевих караванів. За даними прес-служби, річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зараз 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю.

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з Україною