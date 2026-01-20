ua en ru
Кубраков вернулся в команду Зеленского: какую должность получил

Киев, Вторник 20 января 2026 18:12
Кубраков вернулся в команду Зеленского: какую должность получил Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Кубракова советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Так, соответствующий указ №66/2026 появился на сайте Официального интернет-портала президента Украины 20 января 2026 года.

Назначение вступает в силу со дня подписания указа.

Известно, что Александр Кубраков получил данную должность вне штата, то есть Кубраков будет работать без формальной штатной должности в Администрации Президента. В новой роли он будет отвечать за координацию проектов развития инфраструктуры и улучшение взаимодействия между властью и местными общинами.

Отметим, что ранее Александр Кубраков занимал ключевые должности в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности работал министром инфраструктуры Украины, где реализовывал масштабные проекты по ремонту дорог и развитию железнодорожного и авиационного сообщения. Однако в мае 2024 года Верховная Рада уволила его с этой должности.

Встреча Кубракова и Зеленского

Напомним, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Александром Кубраковым.

Одной из ключевых тем обсуждения стала напряженная ситуация в энергетике украинских городов и общин. По словам Зеленского, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации в энергетике, что привело к введению в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Во время встречи Зеленский и Кубраков говорили об актуальных проблемах, с которыми сталкивается энергосистема, и возможных мерах для ее стабилизации. В частности речь шла о защите объектов инфраструктуры, восстановлении поврежденных сетей и подготовке к возможным новым нагрузкам.

Кубраков заявил, что планирует сосредоточиться на практических решениях, которые сделают транспортную и коммунальную инфраструктуру более доступной и удобной для жителей Украины.

