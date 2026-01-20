Кубраков повернувся в команду Зеленського: яку посаду отримав
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Так, відповідний указ №66/2026 з’явився на сайті Офіційного інтернет‑порталу президента України 20 січня 2026 року.
Призначення набирає чинності з дня підписання указу.
Відомо, що Олександр Кубраков отримав дану посаду поза штатом, тобто Кубраков працюватиме без формальної штатної посади в Адміністрації Президента. У новій ролі він відповідатиме за координацію проєктів розвитку інфраструктури та покращення взаємодії між владою та місцевими громадами.
Зазначимо, що раніше Олександр Кубраков обіймав ключові посади у сфері транспорту та інфраструктури, зокрема працював міністром інфраструктури України, де реалізовував масштабні проєкти з ремонту доріг та розвитку залізничного і авіаційного сполучення. Однак у травні 2024 року Верховна Рада звільнила його з цієїпосади.
Зустріч Кубракова і Зеленського
Нагадаємо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Олександром Кубраковим.
Однією з ключових тем обговорення стала напружена ситуація в енергетиці українських міст та громад. За словами Зеленського, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації в енергетиці, що призвело до введення в Україні режиму надзвичайної ситуації.
Під час Зустрічі Зеленський і Кубраков говорили про актуальні проблеми, з якими стикається енергосистема, і можливі заходи для її стабілізації. Зокрема йшлося про захист об’єктів інфраструктури, відновлення пошкоджених мереж та підготовку до можливих нових навантажень.
Кубраков заявив, що планує зосередитися на практичних рішеннях, які зроблять транспортну та комунальну інфраструктуру більш доступною і зручною для мешканців України.