Кубраков повернувся в команду Зеленського: яку посаду отримав

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Так, відповідний указ №66/2026 з’явився на сайті Офіційного інтернет‑порталу президента України 20 січня 2026 року. Призначення набирає чинності з дня підписання указу. Відомо, що Олександр Кубраков отримав дану посаду поза штатом, тобто Кубраков працюватиме без формальної штатної посади в Адміністрації Президента. У новій ролі він відповідатиме за координацію проєктів розвитку інфраструктури та покращення взаємодії між владою та місцевими громадами. Зазначимо, що раніше Олександр Кубраков обіймав ключові посади у сфері транспорту та інфраструктури, зокрема працював міністром інфраструктури України, де реалізовував масштабні проєкти з ремонту доріг та розвитку залізничного і авіаційного сполучення. Однак у травні 2024 року Верховна Рада звільнила його з цієїпосади.