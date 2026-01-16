ua en ru
Энергетика

Зеленский обсудил с Кубраковым энергетические вызовы: готовят важные решения

Пятница 16 января 2026 19:13
Президент Украины Владимир Зеленский и Александр Кубраков
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Александром Кубраковым.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, разговор был сосредоточен на совместной работе команды и практических решениях, которые должны дать ощутимый результат для страны уже в ближайшее время.

Одной из главных тем стала сложная энергетическая ситуация в украинских городах и общинах. Стороны обсудили текущие вызовы, с которыми сталкивается энергосистема, а также шаги для ее стабилизации. Речь шла о защите инфраструктуры, восстановлении поврежденных объектов и подготовке к возможным новым нагрузкам.

"Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и громадах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Александр Кубраков был вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Однако в мае 2024 года Верховная Рада уволила его с этой должности.

После этого, 7 января 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Кубракова своим советником на общественных (внештатных) началах. Он занимался вопросами логистики.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

По словам Зеленского, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации в энергетике, что привело к введению в Украине режима чрезвычайной ситуации.

При этом заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил 13 января о том, что самая сложная ситуация со светом наблюдается в Киеве.

Стало известно, что в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. 15 января состоялось его первое заседание.

