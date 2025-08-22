Кубок Украины в новом формате: полное расписание матчей 1/32 финала и где смотреть
В ближайший уикенд не будет матчей очередного тура УПЛ. Зато 12 участников элиты вместе с представителями других дивизионов стартуют в Кубке страны, который в этом году впервые пройдет в новом формате.
Детально о старте второго по значению отечественного турнира - рассказывает РБК-Украина.
Пока без лидеров
Матчи 1/32 финала пройдут 22-25 августа. На этом этапе турнира сойдутся 8 победителей квалификационного раунда, 32 представителя ПФЛ (по 16 клубов из Первой и Второй лиг), 4 любительских коллектива, а также 12 команд украинской Премьер-лиги.
В то же время четыре участника еврокубков - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия" пропускают стартовый раунд - они начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.
Самые интересные дуэли
Среди участников 1/32 финала - одна пара, где между собой сыграют представители УПЛ: харьковский "Металлист 1925" будет противостоять столичной "Оболони".
Интересной обещает быть и дуэль другого киевского клуба - "Левого Берега" с "Кудривкой". Киевляне по итогам прошлого сезона покинули элитный дивизион, тогда как команда с Черниговщины дебютировала в турнире.
Еще одно заметное противостояние: одесский "Черноморец" против луганской "Зари". Еще в прошлом сезоне коллективы соперничали в УПЛ, но одесситы по итогам чемпионата покинули элитную лигу.
Полное расписание матчей
Всего на данном этапе запланировано 28 поединков.
Кубок Украины, 1/32 финала, расписание матчей
Пятница, 22 августа
- 13:00. "Маяк" (Сарны) - "Металлист" (Харьков)
- 13:00. "Виктория" (Сумы) - "Ворскла" (Полтава)
- 15:30. "Карбон" (Черкассы) - "Ингулец" (Петрово)
- 17:30. "Локомотив" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)
Суббота, 23 августа
- 12:00. IRON (Запорожье) - "Полтава"
- 12:00. "Олимпия" (Савинцы) - "Ольховцы"
- 13:00. "Денгофф" (Дениховка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
- 13:00. "Агротех" (Тишковка) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- 13:00. "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск)
- 13:00. "Фазенда" (Черновцы) - "Металлург" (Запорожье)
- 14:00 "Авангард" (Лозовая) - "Буковина" (Черновцы)
- 14:00 "Пробий" (Городенка) - ЛНЗ (Черкассы)
- 14:00 "Агро-Нива" (Коростень) - "Верес" (Ровно)
- 14:00 "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Тростянец"
- 15:30. "Скала 1911" (Стрый) - "Подолье" (Хмельницкий)
- 18:00. "Левый Берег" (Киев) - "Кудривка"
Воскресенье, 24 августа
- 13:00. Колос (Полонное) - "Нефтяник" (Долина)
- 13:00. "Пенуэл" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Львов)
- 14:00 "Куликов-Белка" (Куликов) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
- 15:00 "Кормил" (Яворов) - "Рух" (Львов)
- 15:30. "Ужгород" - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
- 15:30. "Нива" (Винница) - ЮКСА (Киев)
- 18:00. "Металлист 1925" (Харьков) - "Оболонь" (Киев)
Понедельник, 25 августа
- 13:00. "Реал Фарма" (Одесса) - "Нива" (Тернополь)
- 14:00 "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Лесное" (Киев)
- 15:30. "Диназ" (Киев) - "Агробизнес" (Волочиск)
- 15:30. "Атлет" (Киев) - "Чернигов"
- 15:30. "Полесье Ставки" (Песковка) - "Ребел" (Киев)