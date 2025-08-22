ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кубок Украины в новом формате: полное расписание матчей 1/32 финала и где смотреть

Пятница 22 августа 2025 12:59
UA EN RU
Кубок Украины в новом формате: полное расписание матчей 1/32 финала и где смотреть Фото: "Металлист 1925" уже на старте сыграет с другим представителем УПЛ - "Оболонью" (ФК "Металлист 1925")
Автор: Андрей Костенко

В ближайший уикенд не будет матчей очередного тура УПЛ. Зато 12 участников элиты вместе с представителями других дивизионов стартуют в Кубке страны, который в этом году впервые пройдет в новом формате.

Детально о старте второго по значению отечественного турнира - рассказывает РБК-Украина.

Пока без лидеров

Матчи 1/32 финала пройдут 22-25 августа. На этом этапе турнира сойдутся 8 победителей квалификационного раунда, 32 представителя ПФЛ (по 16 клубов из Первой и Второй лиг), 4 любительских коллектива, а также 12 команд украинской Премьер-лиги.

В то же время четыре участника еврокубков - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия" пропускают стартовый раунд - они начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.

Самые интересные дуэли

Среди участников 1/32 финала - одна пара, где между собой сыграют представители УПЛ: харьковский "Металлист 1925" будет противостоять столичной "Оболони".

Интересной обещает быть и дуэль другого киевского клуба - "Левого Берега" с "Кудривкой". Киевляне по итогам прошлого сезона покинули элитный дивизион, тогда как команда с Черниговщины дебютировала в турнире.

Еще одно заметное противостояние: одесский "Черноморец" против луганской "Зари". Еще в прошлом сезоне коллективы соперничали в УПЛ, но одесситы по итогам чемпионата покинули элитную лигу.

Полное расписание матчей

Всего на данном этапе запланировано 28 поединков.

Кубок Украины, 1/32 финала, расписание матчей

Пятница, 22 августа

  • 13:00. "Маяк" (Сарны) - "Металлист" (Харьков)
  • 13:00. "Виктория" (Сумы) - "Ворскла" (Полтава)
  • 15:30. "Карбон" (Черкассы) - "Ингулец" (Петрово)
  • 17:30. "Локомотив" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)

Суббота, 23 августа

  • 12:00. IRON (Запорожье) - "Полтава"
  • 12:00. "Олимпия" (Савинцы) - "Ольховцы"
  • 13:00. "Денгофф" (Дениховка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
  • 13:00. "Агротех" (Тишковка) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • 13:00. "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск)
  • 13:00. "Фазенда" (Черновцы) - "Металлург" (Запорожье)
  • 14:00 "Авангард" (Лозовая) - "Буковина" (Черновцы)
  • 14:00 "Пробий" (Городенка) - ЛНЗ (Черкассы)
  • 14:00 "Агро-Нива" (Коростень) - "Верес" (Ровно)
  • 14:00 "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Тростянец"
  • 15:30. "Скала 1911" (Стрый) - "Подолье" (Хмельницкий)
  • 18:00. "Левый Берег" (Киев) - "Кудривка"

Воскресенье, 24 августа

  • 13:00. Колос (Полонное) - "Нефтяник" (Долина)
  • 13:00. "Пенуэл" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Львов)
  • 14:00 "Куликов-Белка" (Куликов) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
  • 15:00 "Кормил" (Яворов) - "Рух" (Львов)
  • 15:30. "Ужгород" - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
  • 15:30. "Нива" (Винница) - ЮКСА (Киев)
  • 18:00. "Металлист 1925" (Харьков) - "Оболонь" (Киев)

Понедельник, 25 августа

  • 13:00. "Реал Фарма" (Одесса) - "Нива" (Тернополь)
  • 14:00 "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Лесное" (Киев)
  • 15:30. "Диназ" (Киев) - "Агробизнес" (Волочиск)
  • 15:30. "Атлет" (Киев) - "Чернигов"
  • 15:30. "Полесье Ставки" (Песковка) - "Ребел" (Киев)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"