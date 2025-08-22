Кубок Украины в новом формате: полное расписание матчей 1/32 финала и где смотреть

В ближайший уикенд не будет матчей очередного тура УПЛ. Зато 12 участников элиты вместе с представителями других дивизионов стартуют в Кубке страны, который в этом году впервые пройдет в новом формате.

Пока без лидеров

Матчи 1/32 финала пройдут 22-25 августа. На этом этапе турнира сойдутся 8 победителей квалификационного раунда, 32 представителя ПФЛ (по 16 клубов из Первой и Второй лиг), 4 любительских коллектива, а также 12 команд украинской Премьер-лиги.

В то же время четыре участника еврокубков - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия" пропускают стартовый раунд - они начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.

Самые интересные дуэли

Среди участников 1/32 финала - одна пара, где между собой сыграют представители УПЛ: харьковский "Металлист 1925" будет противостоять столичной "Оболони".

Интересной обещает быть и дуэль другого киевского клуба - "Левого Берега" с "Кудривкой". Киевляне по итогам прошлого сезона покинули элитный дивизион, тогда как команда с Черниговщины дебютировала в турнире.

Еще одно заметное противостояние: одесский "Черноморец" против луганской "Зари". Еще в прошлом сезоне коллективы соперничали в УПЛ, но одесситы по итогам чемпионата покинули элитную лигу.

Полное расписание матчей

Всего на данном этапе запланировано 28 поединков.

Кубок Украины, 1/32 финала, расписание матчей

Пятница, 22 августа

13:00. "Маяк" (Сарны) - "Металлист" (Харьков)

13:00. "Виктория" (Сумы) - "Ворскла" (Полтава)

15:30. "Карбон" (Черкассы) - "Ингулец" (Петрово)

17:30. "Локомотив" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)

Суббота, 23 августа

12:00. IRON (Запорожье) - "Полтава"

12:00. "Олимпия" (Савинцы) - "Ольховцы"

13:00. "Денгофф" (Дениховка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

13:00. "Агротех" (Тишковка) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

13:00. "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск)

13:00. "Фазенда" (Черновцы) - "Металлург" (Запорожье)

14:00 "Авангард" (Лозовая) - "Буковина" (Черновцы)

14:00 "Пробий" (Городенка) - ЛНЗ (Черкассы)

14:00 "Агро-Нива" (Коростень) - "Верес" (Ровно)

14:00 "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Тростянец"

15:30. "Скала 1911" (Стрый) - "Подолье" (Хмельницкий)

18:00. "Левый Берег" (Киев) - "Кудривка"

Воскресенье, 24 августа

13:00. Колос (Полонное) - "Нефтяник" (Долина)

13:00. "Пенуэл" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Львов)

14:00 "Куликов-Белка" (Куликов) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

15:00 "Кормил" (Яворов) - "Рух" (Львов)

15:30. "Ужгород" - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

15:30. "Нива" (Винница) - ЮКСА (Киев)

18:00. "Металлист 1925" (Харьков) - "Оболонь" (Киев)

Понедельник, 25 августа