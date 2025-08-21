ua en ru
Супербомбардир "Шахтера" забил 6 голов в победном матче с "Карпатами": как ему это удалось (видео)

Львов, Четверг 21 августа 2025 18:44
Супербомбардир "Шахтера" забил 6 голов в победном матче с "Карпатами": как ему это удалось (видео) Фото: Мохамаду Канте (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

В матче чемпионата Украины среди команд U-19 донецкий "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 6:0. Все мячи в этой игре забил один футболист - 18-летний гамбийский нападающий Мохамаду Канте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Блестящая статистика в новом сезоне

Форвард оформил гекса-трик, трижды поразив ворота соперника в каждом из таймов.

Канте присоединился к "Шахтеру" в июле 2025 года, а уже сейчас поражает результативностью. За три тура чемпионата U-19 он забил 8 голов, ни одного из них - с пенальти. Для сравнения, ближайшие преследователи в гонке бомбардиров имеют по три гола.

Карьера Канте до "Шахтера"

До переезда в Украину Канте выступал за "Вагаду" во втором дивизионе чемпионата Гамбии. В сезоне-2023/24 он стал лучшим бомбардиром клуба с девятью голами и четырьмя ассистами. Его результативность позволила команде сохранить прописку в лиге и привлекла внимание скаутов.

Супербомбардир &quot;Шахтера&quot; забил 6 голов в победном матче с &quot;Карпатами&quot;: как ему это удалось (видео)

Характеристики и стиль игры

Форвард имеет рост 183 см и вес 84 кг, что делает его мощным нападающим. Канте отличается умением играть головой - в матче с "Карпатами" он дважды забил именно так. Также юноша имеет скорость, хорошо выбирает позицию и чувствует момент в штрафной площадке.

Следующие матчи

Следующую игру "Шахтер" U-19 проведет 30 августа против "Александрии". Болельщики с нетерпением ожидают, сможет ли молодой талант продолжить свою серию и снова поразить результативностью.

Ранее рассказали об условиях контракта, который "Наполи" предложил Довбику.

Также мы писали, что "Шахтер" продает лидера в АПЛ после вылета из Лиги Европы.

