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Новый трофей и правила. Кубок Украины разыграют "вслепую": "Динамо" и "Шахтер" могут пересечься даже на старте

Киев, Пятница 11 июля 2025 13:19
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Новый трофей и правила. Кубок Украины разыграют "вслепую": "Динамо" и "Шахтер" могут пересечься даже на старте Фото: "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться в Кубке Украины задолго до финала (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально утвердила новый формат проведения розыгрыша Кубка Украины. Турнир, стартующий уже в августе, претерпит существенные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Старт с любителей

Впервые в истории Кубка участие в турнире примут 68 команд: 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.

Сначала состоится квалификационный раунд, где сыграют 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии пройдут в 1/32 финала.

В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединятся 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.

Четыре клуба, которые представляют Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начнут свой путь с 1/16 финала.

Слепой жребий, один матч и без дополнительного времени

Все раунды будут состоять только из одного матча. В случае ничьей сразу будет назначаться серия пенальти - без дополнительного времени.

Жребий будет полностью открытым, поэтому топ-клубы, в частности, "Шахтер" и "Динамо", могут встретиться уже на старте или сыграть с любителями.

Новый трофей и телетрансляции

УАФ также презентует новый кубок для победителя турнира - впервые за много лет.

Все поединки будут транслироваться вживую на платформе УПЛ ТВ, что позволит болельщикам со всей страны следить за развитием событий.

Первые матчи Кубка Украины-2025/26 запланированы на 9-10 августа.

Ранее рассказали о самых больших победах украинских команд в еврокубках.

Также стали известны точные даты и время всех матчей первого тура УПЛ-2025/26.

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