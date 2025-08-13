ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кубок Украины-2025: УПЛ против любителей и шанс для сенсаций - все пары 1/32 финала

Среда 13 августа 2025 17:45
UA EN RU
Кубок Украины-2025: УПЛ против любителей и шанс для сенсаций - все пары 1/32 финала Новый кубок Украины (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

В Доме футбола в Киеве определили пары команд, которые будут соревноваться на первой основной стадии обновленного формата Кубка Украины среди мужских команд.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Обновленный формат и состав участников

После завершения предварительного этапа Кубка Украины состоялась жеребьевка следующей стадии - 1/32 финала. Этот раунд стал первой основной фазой соревнований в измененном формате.

На этом этапе сойдутся 56 коллективов: 8 победителей предыдущего раунда и 4 клуба Ассоциации любительского футбола Украины, к которым добавились представители ПФЛ (Первой и Второй лиг) и 12 команд Украинской Премьер-Лиги.

Четыре клуба УПЛ, которые в этом сезоне играют в еврокубках, получили автоматический проход в следующий этап и начнут борьбу с 1/16 финала.

Когда и где состоятся матчи

Базовые даты проведения поединков - 23-24 августа 2025 года.

Хозяином поля будет команда из низшей лиги, что дает шанс коллективам из низших дивизионов провести матч перед собственными болельщиками.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

  • "Карбон" (Черкассы, ААФУ) - "Ингулец" (Петрово, Первая лига)
  • "Кормил" (Яворов, ААФУ) - "Рух" (Львов, УПЛ)
  • "Скала 1911" (Стрый, Вторая лига) - "Подолье" (Хмел-ницкий, Первая лига)
  • "Пробий" (Городенка, Первая лига) - ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)
  • "Виктория" (Сумы, Первая лига) - "Ворскла" (Полтава, Первая лига)
  • "Черноморец" (Одесса, Первая лига) - "Заря" (Луганск, УПЛ)
  • "Локомотив" (Киев, Вторая лига) - "Колос" (Ковалевка, УПЛ)
  • "Диназ" (Вторая лига) - "Агробизнес" (Волочиск, Первая лига)
  • Ужгород (Вторая лига) - "Феникс-Мариуполь" (Первая лига)
  • "Пенуэл" (Кривой Рог, Вторая лига) - "Карпаты" (Львов, УПЛ)
  • "Нива" Винница (Вторая лига) - ЮКСА (Киев, Первая лига)
  • "Левый Берег" (Киев, Первая лига) - "Кудривка" (УПЛ)
  • "Маяк" (Сарны, ААФУ) "Металлист" (Харьков, Первая лига)
  • IRON (Запорожье, ААФУ) - "Полтава" (УПЛ)
  • "Олимпия" (Савинцы, ААФУ) - "Ольховцы" (Вторая лига)
  • "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Оболонь" (Киев, УПЛ)
  • "Авангард" (Лозовая, ААФУ) - "Буковина" (Черновцы, Первая лига)
  • "Коростень-Агро-Нива" (Коростень, ААФУ) - "Верес" (Ровно, УПЛ)
  • "Чайка" (Петропавловская Борщаговка, Вторая лига) - "Лесное" (Макаров, Вторая лига)
  • "Атлет" (Киев, Вторая лига) - "Чернигов" (Первая лига)
  • "Колос" (Полонное, ААФУ) - "Нефтяник-Долина" (Долина, ААФУ)
  • "Полесье" (Ставки, ААФУ) - "Ребел" (Киев, Вторая лига)
  • "Агротех" (Тишковка, ААФУ) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский, УПЛ)
  • "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни, Вторая лига) - "Тростянец" (Вторая лига)
  • "Денгофф" (Дениховка, ААФУ) - "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск, Первая лига)
  • "Куликов-Белка" (Куликов, Вторая лига) - "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ)
  • "Фазенда" (Черновцы, ААФУ) - "Металлург" (Запорожье, Первая лига)
  • "Реал Фарма" (Одесса, Вторая лига) - "Нива" (Тернополь, Первая лига)

Напомним, что в сезоне 2024/25 победителем Суперкубка Украины стал донецкий "Шахтер", победив в финале чемпиона УПЛ киевское "Динамо".

Ранее вспомнили самые эпичные кубковые финалы "Динамо" - "Шахтер" в истории.

Также читайте о том, чтоУкраина впервые за 20 лет не имеет представителей в Лиге чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок Украины Футбол
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия