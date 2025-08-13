Кубок Украины-2025: УПЛ против любителей и шанс для сенсаций - все пары 1/32 финала
В Доме футбола в Киеве определили пары команд, которые будут соревноваться на первой основной стадии обновленного формата Кубка Украины среди мужских команд.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Обновленный формат и состав участников
После завершения предварительного этапа Кубка Украины состоялась жеребьевка следующей стадии - 1/32 финала. Этот раунд стал первой основной фазой соревнований в измененном формате.
На этом этапе сойдутся 56 коллективов: 8 победителей предыдущего раунда и 4 клуба Ассоциации любительского футбола Украины, к которым добавились представители ПФЛ (Первой и Второй лиг) и 12 команд Украинской Премьер-Лиги.
Четыре клуба УПЛ, которые в этом сезоне играют в еврокубках, получили автоматический проход в следующий этап и начнут борьбу с 1/16 финала.
Когда и где состоятся матчи
Базовые даты проведения поединков - 23-24 августа 2025 года.
Хозяином поля будет команда из низшей лиги, что дает шанс коллективам из низших дивизионов провести матч перед собственными болельщиками.
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины
- "Карбон" (Черкассы, ААФУ) - "Ингулец" (Петрово, Первая лига)
- "Кормил" (Яворов, ААФУ) - "Рух" (Львов, УПЛ)
- "Скала 1911" (Стрый, Вторая лига) - "Подолье" (Хмел-ницкий, Первая лига)
- "Пробий" (Городенка, Первая лига) - ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)
- "Виктория" (Сумы, Первая лига) - "Ворскла" (Полтава, Первая лига)
- "Черноморец" (Одесса, Первая лига) - "Заря" (Луганск, УПЛ)
- "Локомотив" (Киев, Вторая лига) - "Колос" (Ковалевка, УПЛ)
- "Диназ" (Вторая лига) - "Агробизнес" (Волочиск, Первая лига)
- Ужгород (Вторая лига) - "Феникс-Мариуполь" (Первая лига)
- "Пенуэл" (Кривой Рог, Вторая лига) - "Карпаты" (Львов, УПЛ)
- "Нива" Винница (Вторая лига) - ЮКСА (Киев, Первая лига)
- "Левый Берег" (Киев, Первая лига) - "Кудривка" (УПЛ)
- "Маяк" (Сарны, ААФУ) "Металлист" (Харьков, Первая лига)
- IRON (Запорожье, ААФУ) - "Полтава" (УПЛ)
- "Олимпия" (Савинцы, ААФУ) - "Ольховцы" (Вторая лига)
- "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Оболонь" (Киев, УПЛ)
- "Авангард" (Лозовая, ААФУ) - "Буковина" (Черновцы, Первая лига)
- "Коростень-Агро-Нива" (Коростень, ААФУ) - "Верес" (Ровно, УПЛ)
- "Чайка" (Петропавловская Борщаговка, Вторая лига) - "Лесное" (Макаров, Вторая лига)
- "Атлет" (Киев, Вторая лига) - "Чернигов" (Первая лига)
- "Колос" (Полонное, ААФУ) - "Нефтяник-Долина" (Долина, ААФУ)
- "Полесье" (Ставки, ААФУ) - "Ребел" (Киев, Вторая лига)
- "Агротех" (Тишковка, ААФУ) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский, УПЛ)
- "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни, Вторая лига) - "Тростянец" (Вторая лига)
- "Денгофф" (Дениховка, ААФУ) - "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск, Первая лига)
- "Куликов-Белка" (Куликов, Вторая лига) - "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ)
- "Фазенда" (Черновцы, ААФУ) - "Металлург" (Запорожье, Первая лига)
- "Реал Фарма" (Одесса, Вторая лига) - "Нива" (Тернополь, Первая лига)
