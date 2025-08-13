ua en ru
Кубок України-2025: УПЛ проти аматорів та шанс для сенсацій - усі пари 1/32 фіналу

Середа 13 серпня 2025 17:45
Кубок України-2025: УПЛ проти аматорів та шанс для сенсацій - усі пари 1/32 фіналу Новий кубок України (фото: uaf.ua)
Автор: Катерина Урсатій

У Будинку футболу в Києві визначили пари команд, які змагатимуться на першій основній стадії оновленого формату Кубка України серед чоловічих команд.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Оновлений формат і склад учасників

Після завершення попереднього етапу Кубка України відбулося жеребкування наступної стадії - 1/32 фіналу. Цей раунд став першою основною фазою змагань у зміненому форматі.

На цьому етапі зійдуться 56 колективів: 8 переможців попереднього раунду та 4 клуби Асоціації аматорського футболу України, до яких додалися представники ПФЛ (Першої та Другої ліг) і 12 команд Української Прем'єр-Ліги.

Чотири клуби УПЛ, які цього сезону грають у єврокубках, отримали автоматичний прохід до наступного етапу й розпочнуть боротьбу з 1/16 фіналу.

Коли і де відбудуться матчі

Базові дати проведення поєдинків - 23-24 серпня 2025 року.

Господарем поля буде команда з нижчої ліги, що дає шанс колективам з нижчих дивізіонів провести матч перед власними вболівальниками.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України

  • "Карбон" (Черкаси, ААФУ) - "Інгулець" (Петрове, Перша ліга)
  • "Корміл" (Яворів, ААФУ) - "Рух" (Львів, УПЛ)
  • "Скала 1911" (Стрий, Друга ліга) - "Поділля" (Хмел-ницький, Перша ліга)
  • "Пробій" (Городенка, Перша ліга) - ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)
  • "Вікторія" (Суми, Перша ліга) - "Ворскла" (Полтава, Перша ліга)
  • "Чорноморець" (Одеса, Перша ліга) - "Зоря" (Луганськ, УПЛ)
  • "Локомотив" (Київ, Друга ліга) - "Колос" (Ковалівка, УПЛ)
  • "Діназ" (Друга ліга) - "Агробізнес" (Волочиськ, Перша ліга)
  • Ужгород (Друга ліга) - "Фенікс-Маріуполь" (Перша ліга)
  • "Пенуел" (Кривий Ріг, Друга ліга) - "Карпати" (Львів, УПЛ)
  • "Нива" Вінниця (Друга ліга) - ЮКСА (Київ, Перша ліга)
  • "Лівий Берег" (Київ, Перша ліга) - "Кудрівка" (УПЛ)
  • "Маяк" (Сарни, ААФУ) "Металіст" (Харків, Перша ліга)
  • IRON (Запоріжжя, ААФУ) - "Полтава" (УПЛ)
  • "Олімпія" (Савинці, ААФУ) - "Вільхівці" (Друга ліга)
  • "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) - "Оболонь" (Київ, УПЛ)
  • "Авангард" (Лозова, ААФУ) - "Буковина" (Чернівці, Перша ліга)
  • "Коростень-Агро-Нива" (Коростень, ААФУ) - "Верес" (Рівне, УПЛ)
  • "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Друга ліга) - "Лісне" (Макарів, Друга ліга)
  • "Атлет" (Київ, Друга ліга) - "Чернігів" (Перша ліга)
  • "Колос" (Полонне, ААФУ) - "Нафтовик-Долина" (Долина, ААФУ)
  • "Полісся" (Ставки, ААФУ) - "Ребел" (Київ, Друга ліга)
  • "Агротех" (Тишківка, ААФУ) - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський, УПЛ)
  • "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Друга ліга) - "Тростянець" (Друга ліга)
  • "Денгофф" (Денихівка, ААФУ) - "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ, Перша ліга)
  • "Куликів-Білка" (Куликів, Друга ліга) - "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ)
  • "Фазенда" (Чернівці, ААФУ) - "Металург" (Запоріжжя, Перша ліга)
  • "Реал Фарма" (Одеса, Друга ліга) - "Нива" (Тернопіль, Перша ліга)

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 переможцем Суперкубка України став донецький "Шахтар", перемігши у фіналі чемпіона УПЛ київське "Динамо".

Раніше пригадали найепічніші кубкові фінали "Динамо" – "Шахтар" в історії.

Також читайте про те, що Україна вперше за 20 років немає представників у Лізі чемпіонів.

Новини
