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Усик в эмоциональном видео рассказал о своей самой большой мечте, едва удержав слезы

Лондон, Вторник 15 июля 2025 16:57
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Усик в эмоциональном видео рассказал о своей самой большой мечте, едва удержав слезы Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик откровенно рассказал о своих главных мечтах.

Слова выдающегося спортсмена приводит РБК-Украина со ссылкой на видео платформы DAZN Boxing.

Остановить войну прямо сейчас

"Моя мечта прямо сейчас - остановить войну в моей стране. А мечта на будущее - это абсолютный мир на всей планете", - поделился Усик, едва сдерживая эмоции.

"Почему вы живете, если не улыбаетесь?"

Усик также признался, что его беспокоит психологическое состояние современного общества. Люди перестают радоваться жизни, теряют смысл в повседневности и живут без внутреннего света.

"Люди сумасшедшие. Они не улыбаются каждый день. Просыпаются и думают: "Я должен идти на работу. Я не люблю эту работу". Почему? Почему вы каждый день ходите туда, что не любите? Почему вы вообще живете? Почему строите такую жизнь?"

В то же время, украинский боксер призвал всех больше радоваться моментам, ценить жизнь и быть благодарными.

"Но если вы любите этот мир, вы должны улыбаться, танцевать, работать, развиваться, что-то создавать, путешествовать. Это и есть жизнь. Жизнь замечательная", - подчеркнул Усик.

Призыв перед супербоем

Эти слова украинский чемпион произнес накануне реванша против британца Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону - титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На сегодня Усик остается непобедимым на профессиональном ринге (23 победы, 14 из них - нокаутом) и является одним из самых известных украинцев в мире спорта.

Ранее объяснили, что означает новый образ Усика перед реваншем с Дюбуа.

Также рассказали все, что нужно знать о бое-реванше Усик - Дюбуа 2.

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