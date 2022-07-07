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Джонсон погодився піти у відставку, але з умовою, - BBC

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Лондон, Четвер 07 липня 2022 11:21
Джонсон погодився піти у відставку, але з умовою, - BBC Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився піти у відставку. Однак він хоче залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Він каже, що хоче, щоб новий лідер Торі був призначений до партійної конференції. Він хоче залишитися на посаді прем'єр-міністра до цього часу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс Пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі.

Його звинуватили в сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не перший раз, коли Пінчера звинувачували в таких речах, і у 2019 році щодо нього проводилося розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року. Після Пінчер подав у відставку.

Скандал спровокував хвилю відставок. Зокрема, уряд покинули 54 міністри.

Детальніше про ситуацію - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

Нагадаємо, на початку червня депутати правлячої партії Британії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тоді достатньої кількості голосів зібрати не вдалося.

Однак, за результатами голосування, нинішньому главі уряду Британії не довіряють більше ніж 40% депутатів його ж партії.

Пізніше в Британії заявили про можливе зміні процедури оголошення вотуму недовіри.

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