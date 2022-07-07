ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон зателефонує Зеленському після заяви щодо відставки, - Telegraph

Новость на русском →
Четвер 07 липня 2022 12:56
Джонсон зателефонує Зеленському після заяви щодо відставки, - Telegraph Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 липня, очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон подасть у відставку. Після цього він планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання The Daily Telegraph Бена Райли-Смита.

Як відзначає журналіст, імовірно Джонсон говоритиме з Зеленським про свою рішучість продовжувати служити країні та вирішувати спільні інтереси Британії й України до осені.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання BBC, Джонсон погодився піти у відставку, однак готовий залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.

Детальніше про ситуацію навколо відставки прем'єра Британії - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Великобританія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками