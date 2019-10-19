КСУ розгляне ініціативу про скорочення числа нардепів 22 жовтня

Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

КСУ розгляне ідею Зеленського щодо скорочення числа нардепів до 300 осіб

Конституційний суд України розгляне ініціативу президента Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів Верховної ради 22 жовтня. Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що КСУ відкрив конституційне провадження щодо даного законопроекту.

"Постановою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі. Зараз здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до порядку денного, Велика палата Конституційного суду може розглянути справу 22 жовтня.

Відзначимо, 6 вересня до Конституційного суду надійшло клопотання спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням дати висновок про конституційність законопроекту Зеленського №1017 "Про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції україни (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).

Нагадаємо, законопроект внесений до парламенту 29 серпня і був визначений президентом як невідкладний. Зокрема, пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.