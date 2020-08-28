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КСУ визнав неконституційним деякі обмеження карантину

Україна, П'ятниця 28 серпня 2020 19:22
КСУ визнав неконституційним деякі обмеження карантину
Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України визнав неконституційними деякі обмеження карантину на території країни через пандемію коронавірусу. Зокрема, Основному закону не відповідають обмеження на роботу громадського транспорту.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

За словами співрозмовника неконституційними визнали обмеження Кабміну щодо обмеження заробітних плат посадовців та суддів на час карантину, а також заборону на роботу закладів громадського харчування.

Крім того, народний депутат Данило Гетманцев у Facebook заявив, що сьогодні КСУ визнав неконституційним призупинення на час карантину можливості списання грошей з державного та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Зазначимо, у березні 2020 року Кабмін запровадив на території України карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні та підготуватися до пандемії. Спочатку обмеження було введено до 3 квітня, але неодноразово продовжувалися.

Нагадаємо, скорочення розміру зарплат посадовців на час карантину було пропозицією президента України Володимира Зеленського.

На початку червня до Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності рішення Кабміну про запровадження карантину.

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