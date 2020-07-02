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Оскарження карантину: КСУ перейшов до закритої частини засідання

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 16:33
Оскарження карантину: КСУ перейшов до закритої частини засідання
Фото: КСУ (РБК-Україна)

Суд завершив дослідження матеріалів справи на відкритій частині засідання

Конституційний суд 2 липня почала розглядати подання Верховного суду, якими оскаржуються введені Кабінетом міністрів карантинні обмеження. Велика палата КСУ завершив дослідження матеріалів справи і перейшов до закритої частини засідання для прийняття рішення.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Під час відкритої частини засідання, представник Верховного суду Петро Філюк заявив, що Кабмін ввів непропорційні обмеження права на свободу деякими обмеженнями. Зокрема, забороною на проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, роботу об'єктів громадського харчування, ТРЦ, громадського транспорту, проведення планових госпіталізацій і самоізоляцію для осіб, старше 60 років.

"Суд завершив дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання і перейшов до закритої частини для прийняття рішення", - повідомили в КСУ.

Нагадаємо, 29 травня Верховний суд прийняв рішення про звернення до КСУ щодо карантинних обмежень і зменшення зарплат суддів.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Окружний адміністративний суд Києва з початку квітня надійшло 22 позову до Кабміну з приводу оскарження карантину.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Конституционный суд Украиныкарантин
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