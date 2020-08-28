КСУ признал неконституционным некоторые ограничения карантина

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые ограничения карантина на территории страны из-за пандемии коронавируса. В частности, Основному закону не соответствуют ограничения на работу общественного транспорта.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

По словам собеседника признали неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина, а также запрет на работу заведений общественного питания.

Кроме того, народный депутат Данил Гетманцев в Facebook заявил, что сегодня КСУ признал неконституционным приостановление на время карантина возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

Отметим, в марте 2020 года Кабмин ввел на территории Украины карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране и подготовиться к пандемии. Сначала ограничения были введены до 3 апреля, но неоднократно продлевались.

Напомним, сокращение размера зарплат чиновников на время карантина было предложением президента Украины Владимира Зеленского.

В начале июня в Конституционный суд поступило представление о конституционности решения Кабмина о введении карантина.