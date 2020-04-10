Зеленський анонсував скорочення зарплат держслужбовцям: не більше 47 тисяч

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Такі зміни в держбюджет Рада повинна прийняти в понеділок

В державний бюджет планують внести зміни щодо скорочення заробітних плат державним чиновникам. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зарплати державних службовців в Україні не будуть перевищувати 47 тисяч гривень.

"Затягнути пояси повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплати не перевищують 47 тисяч гривень. Це стосується всіх - суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, такі зміни до держбюджету будуть винесені на розгляд на позачерговому засіданні Верховної ради в понеділок, 13 квітня.

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири мі очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги родинам лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стиму люватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов'язком гидоту написати на адресу українських учителів. Ми обов'язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає. Опубліковано Володимиром Зеленським П'ятниця, 10 квітня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 квітня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому будуть розглядатися сім законопроектів і 13 постанов. Серед них і зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік.