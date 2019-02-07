Рада направила до КСУ закон про перейменування Дніпропетровської області

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Дніпропетровську область пропонують перейменувати в Січеславську

Верховна рада України 7 лютого направила до Конституційного суду України законопроект №9310-1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України (про перейменування Дніпропетровської області), передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови №9310-1/П про включення до порядку денного і направлення законопроекту в КСУ підтримали 240 депутатів Ради.

"У частині другій статті 133 Конституції України слово "Дніпропетровська" замінити словом "Січеславська", - сказано в тексті документа.

При цьому парламентарі не підтримали направлення у КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. За його направлення проголосували лише 144 нардепа.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року президент України Петро Порошенко вніс у Раду закон про зміни до Конституції про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада направила до Конституційного суду законопроект про перейменування Кіровоградської області. Згідно з документом, Кіровоградську область пропонують перейменувати в Кропивницького. При цьому нардепи в той день провалили направлення у КСУ закону про перейменування Дніпропетровської області, яку пропонували перейменувати в Січеславську.