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Порошенко вніс до Ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області

Новини » Політика    21.11.2018 - 14:35
Порошенко вніс до Ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради України зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект "Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)", яким передбачається перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.

"Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат - тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського - на смітнику історії. Керуючись цією логікою, подав до Верховної ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, вчора Верховна рада направила до Конституційного суду законопроект про перейменування Кіровоградської області. Згідно з документом Кіровоградську область пропонують перейменувати в Кропивницьку.

Разом з тим, Рада провалила направлення в КСУ закону про перейменування Дніпропетровської області, яку пропонували перейменувати в Січеславську.

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