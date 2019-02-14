Рада звернулася до КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області

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Текст звернення розміщений на офіційному сайті КСУ

До Конституційного суду України (КСУ) сьогодні, 14 лютого, надійшло конституційне звернення Верховної ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про перейменування Дніпропетровської області вимогам статей 157 і 158 Конституції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Вказується, що текст звернення розміщений на офіційному сайті КСУ в рубриці "На розгляді суду".

Зазначимо, 7 лютого Верховна рада направила до Конституційного суду України законопроект №9310-1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України (про перейменування Дніпропетровської області).

"У частині другій статті 133 Конституції України слово "Дніпропетровська" замінити словом "Січеславська", - сказано в тексті документа.

При цьому парламентарі не підтримали направлення у КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. За його направлення проголосували лише 144 нардепа.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року президент України Петро Порошенко вніс у Раду закон про зміни до Конституції про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада направила до Конституційного суду законопроект про перейменування Кіровоградської області. Згідно з документом, Кіровоградську область пропонують перейменувати в Кропивницького. При цьому нардепи в той день провалили направлення у КСУ закону про перейменування Дніпропетровської області, яку пропонували перейменувати в Січеславську.