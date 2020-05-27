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"Мовний" закон потребує змін, - Разумков

Новини » Політика     27.05.2020 - 18:16
"Мовний" закон потребує змін, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді є законопроекти щодо змін, однак найближчими тижнями розглядати їх не будуть

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" потребує змін. У парламенті уже зареєстровані законопроекти щодо змін.

Про це глава ВР розповів в інтерв’ю виданню "Главком".

"Думаю, так (закон про мову треба змінювати, – ред.). Там є позиції, які будуть сприйматися позитивно, а є ті, які будуть сприйматися негативно. І будь-який політик, особливо в умовах війни й непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти - об’єднає це українське суспільство чи ні", - підкреслив очільник парламенту.

За словами Разумкова, у Раді вже зареєстровані відповідні проекти законів, однак на найближчі пленарні тижні вони не включені до порядку денного.

Також спікер прокоментував, чи є у фракції "Слуга народу" узагальнена основна концепція щодо "мовного" закону.

"Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - вважає Разумков.

Нагадаємо, раніше спікер Ради анонсував, що парламент розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.

Як писало РБК-Україна, мовний закон набрав чинності 16 липня минулого року.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України языкВерховна РадаДмитро Разумков
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